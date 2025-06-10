Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 75
Folge 75: Durchgangsweise

44 Min. Ab 12

Eine Friseurin wird von der Ex-Frau ihres Partners angefahren, worin dieser Absicht zu erkennen meint. Die Ärzte vermitteln und stehen plötzlich vor einem neuen medizinischen Problem. - Ein kleiner Diabetiker wird von seinen Mitpatienten gefesselt und mit Kuchen geknebelt. Das erklärt für die Ärzte aber nicht den Zuckerschock, den der Junge erleidet. - Ein Mann wird mit einem gebrochenen Fuß in die Klinik gebracht. Doch warum will er nicht, dass ihn seine Freundin besucht?

