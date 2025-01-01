Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Man again

SAT.1Staffel 3Folge 81
Man again

Man againJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 81: Man again

45 Min.Ab 12

Ein Mann ist angeblich auf dem Spielplatz umgekippt. Warum klappt sein Kumpel kurz darauf ebenfalls zusammen? - Eine erfahrene Feuerwehrfrau hat bei einem Einsatz Halluzinationen und gefährdet dadurch ihre Kollegin. Ist sie wirklich nur überarbeitet oder gibt es eine medizinische Ursache? - Eine Hochschwangere liegt in den Wehen, doch der Kindsvater ist seit Stunden nicht zu erreichen. Was ist mit ihm passiert?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen