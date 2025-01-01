Klinik am Südring
Folge 89: Verloren im Park
44 Min.Ab 12
Bei der Suche nach ihrem Enkelkind stürzt eine Oma und muss in die Klinik gebracht werden. Aber wo ist die kleine Emma und wieso kann sich die Oma an nichts erinnern? Dann: Eine Frau möchte sich den Meniskus operieren lassen, obwohl ihr Freund Urlaub für beide gebucht hat. Sind die Knieschmerzen so schlimm oder was ist los? Außerdem: Eine Mutter kommt nach einem angeblichen Sturz mit einem Bruch in die Klinik. Schon bald stellt sich heraus, dass sie ein Geheimnis verbirgt.
