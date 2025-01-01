Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Geheimnisvolle Nachmittage

SAT.1Staffel 3Folge 91
Geheimnisvolle Nachmittage

Klinik am Südring

Folge 91: Geheimnisvolle Nachmittage

44 Min.Ab 12

Eine alleinerziehende Mutter bringt ihren Sohn mit hohem Fieber in die Klinik. Doch hinter seinen Beschwerden steckt ein Geheimnis, das das Kind lange gehütet hat. Und: Eine Studentin hat sich Verbrennungen zugezogen, weil sie anscheinend vergessen hat, dass ein Kochtopf sehr heiß wird. Warum ist die junge Frau so verwirrt? Außerdem: Eine verschleppte Knieverletzung führt bei einem Familienvater zur Aufdeckung eines großen Lebensgeheimnisses.

