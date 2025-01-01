Klinik am Südring
Folge 95: Mamas Entscheidung
45 Min.Ab 12
Ein Schüler kommt mit Grippesymptomen in die Klinik. Die Ärzte wissen zwar sofort, was ihm fehlt, stehen aber trotzdem vor einem Problem. Dann: Eine Influencerin wird nach einem Kreislaufkollaps mit ihrem Sohn in die Klinik gebracht. Sein Verhalten lässt die Ärzte hellhörig werden. Außerdem: Eine junge Frau bringt ihren weit älteren Freund mit Verdacht auf Schlaganfall in die Klinik. Als auch dessen Töchter auflaufen, kommt es zu erschreckenden Vorwürfen.
