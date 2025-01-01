Klinik am Südring
Folge 100: Toxische Liebe
44 Min.Ab 12
Der Zustand einer jungen Patientin verschlechtert sich drastisch, sodass sie auf der Intensivstation landet. Der Arzt hat einen beunruhigenden Verdacht. - Ein Mann verletzt sich bei einem Skateunfall. Doch als seine beste Freundin in der Klinik auftaucht, stellt sich eine andere Unfallursache dar. - Bei einer Nachuntersuchung wird bei einem Schreiner eine erneute Schulterverletzung festgestellt. Warum will er seine Frau nicht informieren?
