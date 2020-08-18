Eine Lieferung für die KlinikJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 102: Eine Lieferung für die Klinik
45 Min.Folge vom 18.08.2020Ab 12
Ein Patient wird mit heftigen Bauchschmerzen in die Klinik gebracht. Die Ursache seines Leidens ist eine ziemliche Überraschung für die Ärzte. - Eine Pflegemutter gibt alles für ihre Schützlinge und bringt dadurch sogar ihre Gesundheit in Gefahr. Doch warum droht das Jugendamt, ihr die Kinder wegzunehmen? - Bei einer Routineoperation stoßen die Ärzte auf eine unentdeckte Erkrankung, die das Leben ihres Patienten bereits massiv beeinträchtigt.
