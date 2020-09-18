Klinik am Südring
Folge 104: Lila Rauch
44 Min.Folge vom 18.09.2020Ab 12
Ein Mann muss auf der Intensivstation behandelt werden, er leidet an Atemproblemen, halluziniert und ist verwirrt. Was verschweigt er seiner Freundin? Nach einer Rasenmäh-Roboter-Attacke muss ein Mädchen sofort am Fuß operiert werden. Doch konnte oder wollte sie dem Gerät nicht ausweichen? Eine Frau hat sich aufgrund von Konzentrationsschwäche beim Tennis verletzt. Doch es gibt weitere Symptome. Ist sie kurz vor den Wechseljahren nochmal schwanger?
