Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Angestautes Geheimnis

SAT.1Staffel 4Folge 106
Angestautes Geheimnis

Angestautes GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 106: Angestautes Geheimnis

45 Min.Ab 12

Eine Köchin schneidet sich fast die Fingerkuppe ab, weil sie unter Schwindelattacken leidet - sie will sich aber nicht untersuchen lassen. Warum? - Eine Frau kommt nach einem Treppensturz in die Klinik und verstrickt sich in Widersprüche. Was hat der neue Freund ihrer Mutter damit zu tun? - Eine verwirrte Frau mittleren Alters wird in der Klinik behandelt. Doch sie will unbedingt zu einem Date nach Tunesien. Ist sie auf einen Liebesbetrüger hereingefallen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen