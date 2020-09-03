Klinik am Südring
Folge 107: Ich hiebe dich
44 Min.Folge vom 03.09.2020Ab 12
Ein Schreiner geht bei einem Sparring-Boxkampf k.o. Allerdings stellt sich die Frage, wieso der unsportliche Mann überhaupt Boxen war, denn seine Hochzeit steht kurz bevor! - Eine Mutter befürchtet, dass ihre Tochter psychosomatische Beschwerden hat, weil sie ihren Papa vermisst. Die Ärzte vermuten aber eine gefährlichere Ursache. - Der Sturz von einer Kletterwand führt zum schmerzlichen Ende eines ersten Dates. War der Grund für den Sturz wirklich nur Schusseligkeit?
