Klinik am Südring
Folge 110: Hoch geklettert, tief gefallen
44 Min.Ab 12
Ein Junge bringt seinen kleinen Bruder nach einem Sturz in die Klinik - und das ganz alleine. Wo ist die Mutter der beiden und welches Geheimnis haben die Jungs? - Der Heiratsantrag eines Mannes endet in der Notaufnahme. Doch viel schlimmer: Warum will seine Angebetete ihm keine Antwort geben? - Ein Enkel will seiner Oma eine große Überraschung bereiten, landet deswegen aber beinahe im Rollstuhl.
