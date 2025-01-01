Zum Inhalt springenBarrierefrei
Saufen für den König

SAT.1Staffel 4Folge 116
44 Min.Ab 12

Auf einem Mittelalterfest verletzte sich ein junger Mann schwer an der Nase. Plötzlich bricht sein alkoholisierter Freund in der Notaufnahme zusammen. Was ist auf dem Fest passiert? - Eine Rentnerin hatte auf einer leeren Landstraße einen Autounfall. Wohin war sie unterwegs? Und weshalb hat sie einen Trauerkranz mit unbekanntem Namen dabei? - Eine Klimaaktivistin leidet unter schlimmer werdendem Husten. Liegt es wirklich am Feinstaub?

