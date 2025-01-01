Klinik am Südring
Folge 126: Laufen am Limit
45 Min.Ab 12
Ein Spendenlauf wird für eine Teilnehmerin zum Alptraum: Was steck hinter ihrem brandneuen Ehrgeiz? Und wo ist ihr Zahnimplantat? - Eine Frau kommt wegen ihres langwierigen Hustens in die Klinik. Ist die Patientin wegen der Untersuchung so angespannt oder liegt es an ihrer bevorstehenden Hochzeit? - Ein angeblicher Arbeitsunfall bringt eine Schneiderin in eine unangenehme Situation.
