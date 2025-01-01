Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Zwei Gesichter

SAT.1Staffel 4Folge 127
Zwei Gesichter

Folge 127: Zwei Gesichter

44 Min.Ab 12

Eine Auszubildende läuft in eine Straßenbahn! Laut ihrem Freund war sie unaufmerksam, doch dann taucht eine Zeugin auf, die eine dramatische Beobachtung machte. - Ein Videothekenbesitzer wurde mit einer Rauchvergiftung aus seinem brennenden Laden gerettet. Hat er das Feuer wirklich selbst gelegt? - Eine Messe-Hostess kommt mit Flankenschmerzen und unzähligen Hämatomen in die Notaufnahme. Aber warum weiß sie angeblich nicht, wie sie sich verletzt hat?

