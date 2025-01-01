Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 4Folge 129
Klinik am Südring

Folge 129: So nennt man das hier nicht!

45 Min.Ab 12

Ein Ex-Wachmann wird auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch niedergestochen. Wurde er das Zufalls-Opfer eines Überfalls oder steckt mehr dahinter? - Die unerklärlichen Symptome einer kleinen Patientin stellen die Ärzte vor ein Rätsel. - Ein erwachsenes Muttersöhnchen wird mit einer schweren Erkrankung konfrontiert, obwohl es sich gerade von seiner Mutter lösen wollte. Wie schlimm ist die Krankheit?

SAT.1
