Klinik am Südring
Folge 129: So nennt man das hier nicht!
45 Min.Ab 12
Ein Ex-Wachmann wird auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch niedergestochen. Wurde er das Zufalls-Opfer eines Überfalls oder steckt mehr dahinter? - Die unerklärlichen Symptome einer kleinen Patientin stellen die Ärzte vor ein Rätsel. - Ein erwachsenes Muttersöhnchen wird mit einer schweren Erkrankung konfrontiert, obwohl es sich gerade von seiner Mutter lösen wollte. Wie schlimm ist die Krankheit?
