Klinik am Südring
Folge 132: Alles lauter Trugschlüsse
45 Min.Ab 12
Ein Mann bricht sich am Flughafen den Arm und will trotzdem so schnell wie möglich nach Mallorca fliegen. Doch dann verschlechtert sich sein Zustand dramatisch! - Eine Studentin mit starken Bauchschmerzen will um jeden Preis verhindern, dass ihre Mutter bei ihrer Untersuchung dabei ist. Was verheimlicht die junge Frau? - Eine Hochschwangere gerät wegen ihrer Schwiegermutter in Panik, was zu Geburtskomplikationen führt. Was ist vorgefallen?
