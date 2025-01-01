Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 143
45 Min.Ab 12

Ein Mann hat sich auf der Baustelle seines Hauses mit dem Bohrer verletzt. Doch das ist nicht der einzige Schreck, den seine Frau an diesem Tag verkraften muss. - Ein kleiner Junge denkt, dass er sterben muss, wenn seine Mutter ihm eine bestimmte Puppe nicht bringt. Und tatsächlich verschlechtert sich sein Gesundheitszustand dramatisch. - Eine Frau wird von einem jungen, unbekannten Mann in die Klinik gebracht. Hat er es wirklich auf ihr Geld abgesehen?

SAT.1
