Klinik am Südring
Folge 152: Fatale Lügen
45 Min.Ab 12
Ein junger Mann mit Armverletzung verstrickt sich vor seiner Freundin in Lügen. Doch dann steht nicht nur seine Beziehung, sondern auch sein Leben auf dem Spiel. - Eine Frau in den Wechseljahren hofft insgeheim, doch noch schwanger zu werden. Allerdings: Laut ihrer Schwester hat sie gar keinen Freund. - Ein Mädchen erleidet eine Oberschenkelhalsfraktur, weil es sich nachts auf eine Party schleichen wollte. Ist die Schülerin wieder mit ihrem drogensüchtigen Ex zusammen?
