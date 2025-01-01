Klinik am Südring
Folge 154: Die verlorene Freundin
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau, die seit Monaten ihre beste Freundin ghostet, begegnet ihr in der Klinik wieder. Dadurch kommt ein lang gehütetes Geheimnis ans Licht. - Eine Patientin verheimlicht die Umstände, die zu ihrem Leistenbruch geführt haben. Als sie vor der OP gehen will, verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch. - Die Bauchverletzung einer Frau entpuppt sich als eine Schusswunde! Was ist passiert und warum lügt sie?
