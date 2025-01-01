Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 158
45 Min.Ab 12

Eine junge Frau kommt mit starken Magen-Darm-Beschwerden in die Klinik. Ihr Freund hofft auf eine Schwangerschaft. Dann krampft die Frau plötzlich. - Ein harmloses Wettrennen zwischen zwei Geschwistern endet mit dem Bruder als Notfallpatienten. Doch von seinem Besuch im Krankenhaus hatte er sich eigentlich etwas anderes erhofft. - Eine junge Motorradfahrerin hatte einen schweren Unfall. Doch ihre starken Verletzungen sind leider nicht ihr einziges Problem!

