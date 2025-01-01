Klinik am Südring
Folge 160: Wenn die Muse hickst
45 Min.Ab 12
Ein Mann will in der Klinik nur schnell seinen chronischen Schluckauf loswerden - bis der Arzt erkennt, dass das Problem ernstzunehmende Wurzeln hat. - Ein Mann wurde von einem Einbrecher schwer verletzt. Doch als seine Frau die Kripo erwähnt, wird er nervös. - Eine Trauzeugin fällt wegen Kreislaufproblemen und einer Handverletzung überraschend aus und kommt in die Klinik. Doch will sie wirklich wieder zurück zur Feier?
