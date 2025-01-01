Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Fridays for Feindinnen

SAT.1Staffel 4Folge 171
Fridays for Feindinnen

Fridays for FeindinnenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 171: Fridays for Feindinnen

45 Min.Ab 12

Eine Umweltaktivistin wird auf einer Demo schwer verletzt. Als sie ihr Transparent in der Klinik auspackt, muss sie sogar um ihr Leben fürchten! - Ein Hip-Hop-Nachwuchsstar will groß rauskommen und setzt alles auf eine Karte. Aber warum schläft der Mann ständig ein? Wurde er unter Drogen gesetzt? - Ein Arbeiter leidet Jahre nach seinem Renteneintritt neuerdings unter starken Rückenschmerzen. Wieso verliert er obendrein all sein Erspartes?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen