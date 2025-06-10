Klinik am Südring
Folge 181: Der Feind in meinem Haus
23 Min.Ab 12
Eine Mutter freut sich auf das langersehnte Traumhaus und steckt ihre ganze Energie in die Renovierung des maroden Eigenheims. Doch als sie immer kränker wird, sucht sie Hilfe in der Klinik und muss dort erleben, was Rettung in letzter Sekunde bedeutet. Und: Auf einer Geburtstagsfeier kommt es zu einem unangenehmen Zusammenstoß, weil ein kleines Mädchen einen geistigen Aussetzer hatte. Ihre Mutter befürchtet, sie könnte unter Asperger leiden.
