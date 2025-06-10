Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Spiel nicht mit den Schmuddelkindern

SAT.1Staffel 4Folge 185
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern

Spiel nicht mit den SchmuddelkindernJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 185: Spiel nicht mit den Schmuddelkindern

23 Min.Ab 12

Ein Junge wird mit einer Verletzung am Mund eingeliefert. Wie diese Wunde zustande gekommen ist, will er dem Arzt nicht sagen. Kurz darauf bekommt das Kind schwere Krampfanfälle ... - In der Urologie will sich ein Patient trotz körperlicher Beschwerden nicht behandeln lassen. Doch nach einer ersten Untersuchung ist für den Arzt klar: Es geht um Leben und Tod!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen