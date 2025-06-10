Spiel nicht mit den SchmuddelkindernJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 185: Spiel nicht mit den Schmuddelkindern
23 Min.Ab 12
Ein Junge wird mit einer Verletzung am Mund eingeliefert. Wie diese Wunde zustande gekommen ist, will er dem Arzt nicht sagen. Kurz darauf bekommt das Kind schwere Krampfanfälle ... - In der Urologie will sich ein Patient trotz körperlicher Beschwerden nicht behandeln lassen. Doch nach einer ersten Untersuchung ist für den Arzt klar: Es geht um Leben und Tod!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick