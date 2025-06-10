Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Schlaffgesaugt

SAT.1Staffel 4Folge 187
Schlaffgesaugt

SchlaffgesaugtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 187: Schlaffgesaugt

23 Min.Ab 12

Ein junger Mann wird wegen Erektionsstörungen in der Urologie untersucht. Zudem klagt er seit Tagen über Erschöpfung und Kopfschmerzen. Was hat ein mystisches Fabelwesen mit seiner Diagnose zu tun? - Eine Lageristin leidet an brennenden Schulterschmerzen. Doch die Schulter ist vollkommen in Ordnung. Woher kommt der unerklärliche Schmerz dann?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen