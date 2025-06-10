Klinik am Südring
Folge 189: Bittersüßes Partygirl
23 Min.Ab 12
Eine junge Diabetikerin kippt auf offener Straße plötzlich um. Die Ärzte der Klinik am Südring stehen vor einem Rätsel, denn die Patientin ist gut auf ihre Diabetes eingestellt. - Nach einem Sturz im Bad kommt ein junger Mann mit einem gebrochenen Oberarm in die Klinik. Aber warum ist er überhaupt gestürzt? Erst als der KFZ-Mechatroniker vor den Augen der Ärzte erneut hinfällt, kommen die Mediziner der Ursache auf den Grund - und diese ist lebensgefährlich!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick