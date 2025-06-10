Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Bittersüßes Partygirl

SAT.1Staffel 4Folge 189
Bittersüßes Partygirl

Bittersüßes PartygirlJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 189: Bittersüßes Partygirl

23 Min.Ab 12

Eine junge Diabetikerin kippt auf offener Straße plötzlich um. Die Ärzte der Klinik am Südring stehen vor einem Rätsel, denn die Patientin ist gut auf ihre Diabetes eingestellt. - Nach einem Sturz im Bad kommt ein junger Mann mit einem gebrochenen Oberarm in die Klinik. Aber warum ist er überhaupt gestürzt? Erst als der KFZ-Mechatroniker vor den Augen der Ärzte erneut hinfällt, kommen die Mediziner der Ursache auf den Grund - und diese ist lebensgefährlich!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen