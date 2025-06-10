Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Notaufnahme Camping

SAT.1Staffel 4Folge 195
Notaufnahme Camping

Notaufnahme CampingJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 195: Notaufnahme Camping

23 Min.Ab 12

Ein Wohnmobil kracht in die Krankenhausmauer. Als die Ärzte Vater und Sohn aus dem Fahrzeug befreien und in der Notaufnahme behandeln, bricht ein weiteres Familienmitglied zusammen. Das Team muss unter Zeitdruck den Auslöser für die Ohnmachtsanfälle finden. Und: Eine Hostess im Tango-Kleid hat sich auf einer Touristik-Messe den Fuß verknackst. Der Grund dafür scheinen ihre hochhackigen Schuhe gewesen zu sein. Doch dann wird den Ärzten klar, dass sie den falschen Fuß behandeln.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen