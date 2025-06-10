Klinik am Südring
Folge 197: Mädchen in Nöten
23 Min.Ab 12
Eine Jugendliche mit Kopfverletzung wird eingeliefert, nachdem sie von einem Bauern bewusstlos in dessen Scheune gefunden wurde. Der Landwirt gibt an, den Täter flüchten gesehen zu haben, doch steht selbst bald unter Verdacht. Was ist dort passiert und kann dem Mädchen noch geholfen werden? Und: Ein Mann ist in der Sauna gestürzt. Er hat sich schwer am Fuß verletzt, will sich aber nicht operieren lassen. Können die Ärzte ihn davon überzeugen, dass ihm nur eine Op helfen kann?
