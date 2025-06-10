Klinik am Südring
Folge 199: Der unsichtbare Eindringling
23 Min.Ab 12
Bei einer jungen Frau steckt ein scharfes Messer in Höhe ihres Schlüsselbeines fest. Während sie völlig geschockt nicht weiß, was passiert ist, erzählt ihre Freundin von einem vorausgegangenen Beziehungsstreit. Und: Ein Mädchen hat sich auf der Stirn einen Pickel ausgedrückt. Das überraschende Resultat sind starke Schwellungen und Entzündungen im Gesicht. Handelt es sich hier wirklich nur um Akne?
