Klinik am Südring
Folge 248: Spinnen im Kopf
23 Min.Ab 12
Eine Patientin leidet unter erschreckenden Halluzinationen, in denen sie Spinnen sieht. Hat sie etwa die Schizophrenie-Erkrankung ihrer Mutter geerbt? Nach ersten Untersuchungen kommen dem Arzt ernsthafte Zweifel ... Und: Ein junger Tänzer kommt mit starken Rückenschmerzen in die Klinik, die sich als schwerwiegender erweisen als anfänglich gedacht!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick