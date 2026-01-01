Klinik am Südring
Folge 250: Kleiner Zahn, große Wirkung
23 Min.Ab 12
Ein 8-jähriger Junge kommt blutverschmiert in die Notaufnahme, doch er will nicht verraten, was passiert ist. Dann bekommt er plötzlich Bauchkrämpfe und übergibt sich. Können die Ärzte herausfinden was er verbirgt? Ein dunkler Schatten auf dem Röntgenbild eines langjährigen Rauchers deutet auf eine ernste Erkrankung hin. Als wenig später die Nieren des Mannes versagen, hängt sein Leben am seidenen Faden.
