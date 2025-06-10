Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefährliche Rohkost

SAT.1Staffel 4Folge 254
Folge 254: Gefährliche Rohkost

23 Min.Ab 12

Der Kinderarzt rätselt mit einer Mutter, was ihrer kleinen Tochter fehlt. Sie klagt seit einem Besuch bei der Oma über Kopf- und Bauchschmerzen. Könnte das Mädchen im Garten unbeobachtet auf den Kopf gestürzt sein? Und: Nachdem ihm eine Bowlingkugel auf den Fuß gefallen ist, wird ein Mann an die Orthopädie überwiesen. Bei der Untersuchung stellt der Arzt eine Muskelschwäche in der Hand fest. Kann er seinem Patienten helfen?

