Klinik am Südring
Folge 260: Venengift
23 Min.Ab 12
Eine ältere Dame bringt ihre Nachbarin und deren kleine Tochter in die Klinik, nachdem sich das Mädchen beim Versuch, seiner Mutter einen Tee zu machen, den Arm verbrüht hat. Die Ärzte untersuchen auch die Mutter und finden schnell heraus, dass ein Tee allein für ihre Heilung nicht genügen wird. Und: Eine Schwangere kippt im Fahrstuhl der Klinik um. Hat das Baby den Sturz unbeschadet überstanden? Doch auch der Gesundheitszustand der Mutter spitzt sich drastisch zu.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick