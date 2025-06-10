Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 4 Folge 262
23 Min. Ab 12

Eine Frau stürzt aus heiterem Himmel nach der Gartenarbeit von der Hollywoodschaukel. Das Klinikteam rätselt fieberhaft, was den unverhofften Sturz ausgelöst haben könnte. Und: Eine werdende Mutter bekommt während ihrer Wehen einen Kreislaufzusammenbruch und wird in die Klinik eingeliefert. Die Frau will auf ärztliche Hilfe verzichten, selbst als sich ihr Zustand weiter verschlechtert ...

SAT.1
