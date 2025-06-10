Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Sorgenbrüder

SAT.1Staffel 4Folge 278
Sorgenbrüder

Klinik am Südring

Folge 278: Sorgenbrüder

23 Min.Ab 12

Ein Teenager wird mit Verbrennungen im Gesicht in die Notaufnahme gebracht. Angeblich hat er sich beim Grillen verletzt. Als jedoch herauskommt, dass auch sein Bruder verletzt ist, wird schnell klar, dass die Jungs nicht die Wahrheit erzählen. - Ein junges Paar bringt sein Baby in die Klinik, weil es nicht genügend trinkt. Während der Untersuchung wird den Medizinern schnell klar, dass nicht nur das Kind einer Untersuchung bedarf.

SAT.1
