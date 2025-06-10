Klinik am Südring
Folge 279: Vom Rollschuh zum Rollstuhl?
23 Min.Ab 12
Eine Kellnerin auf Rollschuhen stürzt während der Arbeit und knickt mit dem rechten Fuß um. Nun befürchtet sie, die Aufnahmeprüfungen zum Sportstudium zu verpassen. Und warum schmerzt plötzlich auch ihr linker Knöchel? Außerdem: Eine frischgewordene Mutter muss wegen ihrer entzündeten Brust in die Klinik. Doch schnell rückt der chronisch übermüdete Vater in den Fokus der Ärzte. Vor allem als er auch noch unter Magenschmerzen zu leiden beginnt.
