Klinik am Südring

Ich huste dir was

SAT.1Staffel 4Folge 280
Ich huste dir was

Ich huste dir wasJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 280: Ich huste dir was

22 Min.Ab 12

Ein Mann wird von einer Stripperin in die Notaufnahme gebracht. Sein Zustand ist besorgniserregend. Als dann auch noch seine Frau ins Krankenhaus kommt, droht die Situation zu eskalieren. - Eine werdende Mutter entscheidet sich, ihr Kind nach der Geburt zur Adoption freizugeben. Sie will nur das Beste für ihr Baby, doch ist hin und hergerissen. Wird sie ihr Kind wirklich abgeben oder überdenkt sie noch einmal ihre Entscheidung?

