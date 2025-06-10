Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Was hast du getan?

SAT.1Staffel 4Folge 293
Was hast du getan?

Klinik am Südring

Folge 293: Was hast du getan?

23 Min.Ab 12

Eine Frau wird nach einem Verkehrsunfall von den Ärzten ins künstliche Koma versetzt. Als sie aufwacht, behauptet sie, sich nicht an den Unfall zu erinnern. Doch in dem Auto saß auch ihr alter Schulfreund, der ebenfalls verletzt wurde. - Ein Sportmuffel kommt nach einem Sturz in die Notaufnahme und fühlt sich in seiner Haltung "Sport ist Mord" bestätigt. Als viel gefährlicher soll sich sein erhöhter Blutdruck erweisen. Aber warum lässt sich dieser nicht einstellen?

