Klinik am Südring
Folge 295: Evel Kriegel
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau kommt in die Klinik, nachdem sie auf offener Straße attackiert wurde. Doch plötzlich verhält sie sich mehr als seltsam. Und: Der Tod seines Opas scheint ein Mädchen so traumatisiert zu haben, dass es nun autistische Züge zeigt. Wird sich der Verdacht des Hausarztes bestätigen? Außerdem: Eine Buchhändlerin arbeitet trotz Magen-Darm-Beschwerden akribisch an ihrem Anti-Liebes-Roman. Was hat sie gegen die Liebe?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick