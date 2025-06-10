Ein kleines bisschen HorrorshowJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 299: Ein kleines bisschen Horrorshow
23 Min.Ab 12
Horror in der Notaufnahme: Beim Besuch eines Vergnügungsparks hat sich ein Mann angeblich so heftig erschreckt, dass er mit voller Wucht gegen eine Wand gelaufen ist. Allerdings behauptet der Patient, dass der Unfall ganz anders passiert sei. Schämt er sich für seine Schreckhaftigkeit oder steckt mehr dahinter? - Bei einem kleinen Jungen wird eine Bronchitis diagnostiziert. Doch was ist die Ursache für die Erkrankung?
