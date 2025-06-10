Klinik am Südring
Folge 302: Aufgekratzt
23 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen wird von seiner Mutter wegen eines heftigen Schuppenflechte-Schubs in die Klinik gebracht. Während der Behandlung spricht das Mädchen kein Wort, was die Ärzte unter psychischem Druck verbuchen - doch was hat der Vater des Mädchens damit zu tun? - Eine Frau kommt wegen einer Blinddarmentzündung in die Klinik. Gibt es eine Verbindung zwischen ihrer Erkrankung und ihrer Liebe zur Gothic-Szene?
