Klinik am Südring
Folge 33: Durchs Leben gekämpft
44 Min.Ab 12
Eine junge Boxerin wird mit den Verletzungen einer Schlägerei in die Klinik gebracht. Dort holt sie ihre geheimnisvolle Vergangenheit ein, vor der sie jahrelang davonlief. - Einer Patientin droht die Entfernung eines Eileiters. Warum nimmt sie das so gelassen? Und wird ihr Freund zu ihr halten? - Als ein Mann mit einem Eisenstab im Rücken eingeliefert wird, kämpfen die Ärzte um seine Niere. Warum will er partout nicht verraten, wie er sich die Verletzung zugezogen hat?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick