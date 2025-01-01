Zum Inhalt springenBarrierefrei
Piñata-Prügel-Pleite

Folge 37: Piñata-Prügel-Pleite

44 Min.Ab 12

Ein Junggesellenabschied endet bald in der Klinik, da der Bräutigam verletzt wurde. Und er bleibt nicht der einzige Patient. - Ein angeblicher Einbrecher ist aus größerer Höhe gestürzt und hat sich schwer verletzt. Jetzt will die Polizei ihn vernehmen, aber der junge Mann ist noch nicht ansprechbar. - Der merkwürdige Inhalt der Handtasche ihrer Mutter sorgt bei der Tochter einer Patientin für große Irritation. Die Sorge nimmt zu, als die Diagnose feststeht.

