Klinik am Südring
Folge 44: Die Luft geht aus
44 Min.Ab 12
Eine Buchhalterin treibt ihre Freundin mit waghalsigen Unternehmungen an den Rand der Verzweiflung. Hat dies etwa mit ihren Atembeschwerden zu tun? - Eine Jura-Studentin erleidet nach einer wilden Partynacht einen Krampfanfall. Leidet sie an Epilepsie? Oder hat der Barkeeper ihr Drogen in den Drink getan? - Ein Baumarktmitarbeiter leidet an schweren Rückenschmerzen, die ihm vor seiner Kollegin unangenehm sind. Warum ist die Beziehung der beiden so angespannt?
