Klinik am Südring
Folge 48: Romy Hood
44 Min.Folge vom 17.02.2020Ab 12
Eine junge Frau wurde von einem Auto angefahren. In die Notaufnahme brachte sie ein Obdachloser. Angeblich war er nur zufällig zur rechten Zeit am rechten Ort ... - Vor den Augen seiner Freundin bricht ein Mann mit einem Leistenbruch in der Klinik zusammen. Warum sträubt er sich so sehr gegen eine Operation? - Eine junge Mutter verheimlicht ihrem Liebsten, dass sie einen Dammriss hatte. Doch es stellt sich heraus, dass sie noch weitere Geheimnisse verbirgt ...
