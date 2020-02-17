Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Romy Hood

SAT.1Staffel 4Folge 48vom 17.02.2020
Romy Hood

Romy HoodJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 48: Romy Hood

44 Min.Folge vom 17.02.2020Ab 12

Eine junge Frau wurde von einem Auto angefahren. In die Notaufnahme brachte sie ein Obdachloser. Angeblich war er nur zufällig zur rechten Zeit am rechten Ort ... - Vor den Augen seiner Freundin bricht ein Mann mit einem Leistenbruch in der Klinik zusammen. Warum sträubt er sich so sehr gegen eine Operation? - Eine junge Mutter verheimlicht ihrem Liebsten, dass sie einen Dammriss hatte. Doch es stellt sich heraus, dass sie noch weitere Geheimnisse verbirgt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen