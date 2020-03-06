Die Liga der außergewöhnlichen GeisteswissenschaftlerJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 54: Die Liga der außergewöhnlichen Geisteswissenschaftler
44 Min.Folge vom 06.03.2020Ab 12
Ein Cosplay-Trio im Stil des viktorianischen Zeitalters kommt in die Notaufnahme, weil einer von ihnen unter Atemnot leidet. Ist etwa die Schwindsucht zurück? - Ein Patient landet mit bedrohlichen Herzrhythmusstörungen auf der Station der Inneren Medizin und stellt die Ärzte vor ein großes Rätsel. - Zwei Teenager behaupten, sich auf einer Kirmes verletzt zu haben. Doch das Team der Klinik merkt schnell, dass die Patienten lügen und sogar die Polizei involviert ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick