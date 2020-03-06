Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Die Liga der außergewöhnlichen Geisteswissenschaftler

SAT.1Staffel 4Folge 54vom 06.03.2020
Folge 54: Die Liga der außergewöhnlichen Geisteswissenschaftler

44 Min.Folge vom 06.03.2020Ab 12

Ein Cosplay-Trio im Stil des viktorianischen Zeitalters kommt in die Notaufnahme, weil einer von ihnen unter Atemnot leidet. Ist etwa die Schwindsucht zurück? - Ein Patient landet mit bedrohlichen Herzrhythmusstörungen auf der Station der Inneren Medizin und stellt die Ärzte vor ein großes Rätsel. - Zwei Teenager behaupten, sich auf einer Kirmes verletzt zu haben. Doch das Team der Klinik merkt schnell, dass die Patienten lügen und sogar die Polizei involviert ist.

