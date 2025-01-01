Klinik am Südring
Folge 57: Etwas bricht sich Bahn
44 Min.Ab 12
Ein Bodybuilder verletzt sich im Fitnessstudio, bekommt Atemnot und hustet Blut. Doch sein Unfall scheint daran nicht schuld zu sein. - Ein Junge liegt zur Abklärung seiner Allergie auf der Kinderstation; die Ursache seiner Beschwerden ist dramatischer als gedacht. Er schwebt in Lebensgefahr! - Bei einer Wanderung mit ihrem Ex-Mann und seiner neuen Freundin erleidet eine Frau einen Schwindelanfall und verletzt sich. Doch das ist erst der Auftakt einer ungewöhnlichen Geschichte.
