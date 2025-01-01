Klinik am Südring
Folge 58: Eine explosive Überraschung
45 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher kommt mit beinahe abgetrenntem Finger in die Klinik - bei einem Chemie-Experiment soll es eine Explosion gegeben haben. Dann folgt ein weiterer Knall. - Warum wehrt sich eine Imbissbuden-Verkäuferin gegen eine Untersuchung, obwohl es ihr offensichtlich nicht gut geht? Was will sie verheimlichen? - Nach einem Überfall bekommt ein Rentner eine neue Hüftprothese. Doch die Behandlung löst ein böses Trauma aus.
