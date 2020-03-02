Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Der Wald ist tot

SAT.1Staffel 4Folge 60vom 02.03.2020
Der Wald ist tot

Der Wald ist totJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 60: Der Wald ist tot

45 Min.Folge vom 02.03.2020Ab 12

Ein Förster soll sein Waldstück verkaufen. Plötzlich taucht er mit einer durch eine Kettensäge verursachte Schnittwunde in der Klinik auf. Wurde er angegriffen? - Ein Kind kommt in die Klinik, da es zum wiederholten Male gestürzt ist. Das Verhalten macht den Eltern Sorgen - hat ihre Tochter ADHS? - Die Geschäftsführerin eines Autohauses wird nach einem Auffahrunfall behandelt. Sie ist überzeugt, dass hinter dem Unfall der Freund ihrer Tochter steckt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen