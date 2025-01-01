Klinik am Südring
Folge 61: Wenn man sich ein Herz fasst
45 Min.Ab 12
Vor der Routine-OP einer Frau treten Komplikationen auf. Die Patientin will unbedingt ihre Tochter sehen und das Klinik-Team bringt Überraschendes in Erfahrung. Außerdem: Eine Taufe endet jäh als sich der Stiefvater eine rätselhafte Verletzung zuzieht. In der Klinik ist er seltsam abweisend gegenüber der Kindsmutter. Und: Nicht nur die zahlreichen Verletzungen einer jungen Patientin geben Rätsel auf, plötzlich verliert das Mädchen die Kontrolle über seinen Körper.
