Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Wenn man sich ein Herz fasst

SAT.1Staffel 4Folge 61
Wenn man sich ein Herz fasst

Wenn man sich ein Herz fasstJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 61: Wenn man sich ein Herz fasst

45 Min.Ab 12

Vor der Routine-OP einer Frau treten Komplikationen auf. Die Patientin will unbedingt ihre Tochter sehen und das Klinik-Team bringt Überraschendes in Erfahrung. Außerdem: Eine Taufe endet jäh als sich der Stiefvater eine rätselhafte Verletzung zuzieht. In der Klinik ist er seltsam abweisend gegenüber der Kindsmutter. Und: Nicht nur die zahlreichen Verletzungen einer jungen Patientin geben Rätsel auf, plötzlich verliert das Mädchen die Kontrolle über seinen Körper.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen